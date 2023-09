ARD beendet die SD-Verbreitung der Fernsehprogramme

Es ist offiziell: Die ARD beendet die SD-Verbreitung ihrer Fernsehprogramme. Der Schritt ist bereits beschlossen, noch ist allerdings etwas Zeit.

Die ARD hat angekündigt, die Ausstrahlung ihrer Fernsehprogramme in SD-Auflösung zum 7. Januar 2025 endgültig einzustellen. Obwohl sich der HDTV-Empfang in Deutschland flächendeckend durchgesetzt hat, strahlt die ARD ihre Programme seit mehr als zehn Jahren sowohl in HD als auch in SD aus. Nur wenige Spartenprogramme wie ONE, tagesschau24, phoenix und ARTE sind bereits seit November 2022 ausschließlich in HDTV-Qualität zu empfangen.

Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) hatte die ARD bereits 2016 aufgefordert, die SDTV-Programmverbreitung einzustellen und berücksichtigt die damit verbundenen Kosten seit 2019 nicht mehr bei der Ermittlung des Finanzbedarfs der ARD. Mit der Einstellung der SDTV-Verbreitung ab Januar 2025 kann die ARD nach eigenen Angaben ihre Programmverbreitungskosten senken und sich vollständig auf HDTV konzentrieren.

