Asus plant wohl ein neues ROG Phone für 2024

Das neue Jahr steht an, der neue Snapdragon-Chip der 8er-Reihe steht an und die neuen Highend-Modelle stehen an. Asus ist wohl wieder mit von der Partie und hat ein Asus ROG Phone 8 geplant, welches in einem Benchmark entdeckt wurde.

Besonders viele Details haben wir noch nicht, aber es gibt eine Überraschung, denn es wurde mit Android 14, 24 GB RAM und einem übertakteten Snapdragon 8 Gen 3 entdeckt. Bisher gingen wir davon aus, dass der „bessere“ Snapdragon 8 Gen 3 für Samsung ist (wie bei der Galaxy S23-Reihe), aber er kommt wohl für alle Partner.

Es dürfte aber noch eine Weile dauern, bis wir die ROG Phone 8-Reihe sehen, ich gehe erst Anfang 2024 davon aus und vermute, dass Asus wieder März oder April wählt. Vermutlich testet das Team intern nur, wie sich der neue Chip so schlägt.

Half-Life feiert Jubiläum mit vielen Neuerungen und Steam Deck-Support Half-Life gehört zu den Spielen, die einen sehr großen Einfluss in meinem Leben hatten, vor allem, da es die Grundlage für Counter Strike war. Das Spiel kam am 19. November […]20. November 2023 JETZT LESEN →

-->