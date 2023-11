Half-Life feiert Jubiläum mit vielen Neuerungen und Steam Deck-Support

Half-Life gehört zu den Spielen, die einen sehr großen Einfluss in meinem Leben hatten, vor allem, da es die Grundlage für Counter Strike war. Das Spiel kam am 19. November 1998 auf den Markt und in diesem Jahr feiert Valve das 25. Jubiläum.

Passend dazu gibt es neue Inhalte, man hat Half-Life überarbeitet, diverse Bugs im Spiel gefixt und tatsächlich endlich mal dafür gesorgt, dass Half-Life optimal auf dem Steam Deck läuft. Ich hätte ja vermutet, dass das schon lange passiert ist.

Kommt ein Half-Life für das Steam Deck?

Zufall? Möchte man damit das neue Steam Deck OLED pushen? Oder steckt etwas mehr dahinter? Valve hat betont, dass Spiele für das Steam Deck in Arbeit sind und es gab ja auch mal ein eigenes Half-Life für das VR-Headset. Und 2021 gab es das Gerücht, dass ein Half-Life für das Steam Deck kommt und sich Citadel nennt.

Das Steam Deck ist mittlerweile ein großer Erfolg für Valve und es wäre jetzt nicht abwegig, wenn man eine der beliebtesten Gaming-Marken nutzt und ein eigenes Spiel dafür entwickelt. Ich persönlich würde mir das jedenfalls wirklich wünschen.

Passend zum 25. Jubiläum hat man übrigens eine kostenlose Dokumentation auf YouTube veröffentlicht. Und auf der Webseite von Half-Life gibt es mehr Details.

