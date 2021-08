Asus ROG Phone 5 Pro: Neues S-Modell übertreibt es bei der Hardware

Das Asus ROG Phone 5 ist noch gar nicht so alt, da hat das Unternehmen schon ein neues S-Modell vorgestellt. Im Herbst wird man also mit dem Asus ROG Phone 5S und dem Asus ROG Phone 5S Pro antreten – die aber kompletter Overkill sind.

Snapdragon 888 Plus und 18 GB RAM

Der Snapdragon 888 wird derzeit von quasi keiner Android-App (oder Spiel) so richtig ausgereizt, aber die neuen Modelle bekommen den Snapdragon 888 Plus spendiert. Und es gibt es sogar bis zu 18 GB RAM (in einem Smartphone!).

Das OLED-Panel mit 144 Hz bleibt, aber die Berührungsabtastrate wurde mit bis zu 360 Hz etwas optimiert. Und intern kann man jetzt außerdem auch bis zu 512 GB Speicher wählen – ansonsten sind die Spezifikationen aber doch identisch.

Gaming-Smartphones übertreiben es gerne, aber die Kombination aus Snapdragon 888 Plus und 18 GB RAM ist ein neues Level. Vor allem, da die Hardware zwar eine Sache ist, aber bei Android dann leider oft der Support der Entwickler fehlt.

Bisher wurden die neuen S-Modelle noch nicht für Deutschland bestätigt, aber da das normale Asus ROG Phone 5 bei uns erhältlich ist, könnte das S-Modell auch kommen. Wäre da nur nicht die miserable Update-Politik für die ROG-Reihe.

