Auch Call of Duty: Alle neuen Xbox-Spiele „ab Tag 1“ im Game Pass

Microsoft hat sich, wenn auch etwas kryptisch, zu den aktuellen Gerüchten rund um Call of Duty geäußert. Es steht im Raum, dass diese Reihe, weil sie finanziell auch extrem lukrativ ist, nicht direkt (oder überhaupt) im Xbox Game Pass landet.

Allgemein gibt es noch viele Fragen, wenn wir über Activision Blizzard sprechen, denn mit Diablo 4 sehen wir zwar bald ein großes Spiel im Xbox Game Pass, aber bisher ist eben nur eins angekündigt. Was sagt Phil Spencer zur aktuellen Lage?

Unser Ziel ist es, dass das gesamte Portfolio an Spielen von ZeniMax, Activision Blizzard und Xbox Game Studios vom ersten Tag an im Game Pass verfügbar sein wird.

Das ist doch eigentlich eine sehr eindeutige Aussage und lässt wenig Raum für Spielraum. Sobald ein neues Call of Duty kommt, der nächste Titel ist angeblich für Oktober geplant, erscheint der Blockbuster auch direkt im Abo auf der Konsole.

Das dürfte zwar ein Einbruch bei den Xbox-Verkaufszahlen bedeuten, aber es wird vermutlich ein großer Push für den Xbox Game Pass sein. Die finalen Details stehen noch aus, auch was den ganzen Katalog an älteren Spielen der Reihe angeht. Diablo macht also nächsten Monat den Anfang, Microsoft hält sich sonst aber noch zurück.

Xbox: Die Nutzer wollen eine digitale Zukunft In der Gamingbranche wird seit einer Weile das mögliche Ende der physischen Spiele diskutiert, denn wir haben mittlerweile rein digitale Konsolen und immer mehr Menschen kaufen ihre Spiele digital. Microsoft […]21. Februar 2024 JETZT LESEN →

-->