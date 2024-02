Xbox Game Pass: Neue Zahlen, neue Infos und Datum für Diablo 4

Microsoft bringt Xbox-Exklusivspiele auf andere Plattformen und man hat auch neue Hardware für die Zukunft der Xbox geplant. Doch was ist mit dem Xbox Game Pass? Auch das Abo war im Rahmen des „Business Update“ ein großes Thema.

Wir haben endlich mal wieder offizielle Zahlen bekommen, der Xbox Game Pass blickt mittlerweile auf 34 Millionen Nutzer. Microsoft sagt aber leider nicht, wie viele Nutzer welches Abo nutzen. Seit 2022 wurde keine offizielle Zahl mehr genannt.

Microsoft hat außerdem auch bestätigt, dass der Xbox Game Pass ein exklusives Angebot für „Xbox-Plattformen“ bleibt. Es ist auch okay, wenn nicht jeder das Abo bucht, vermutlich hat man die Ambitionen daher ein bisschen zurückgeschraubt.

Xbox Game Pass: Activision Blizzard kommt

Alle Spiele der Xbox Studios werden ab Tag 1 im Abo landen und so langsam kommt dann auch der Katalog von Activision Blizzard, da macht Diablo 4 am 28. März den Anfang. Theoretisch bedeutet das also auch, dass das neue Call of Duty im Herbst direkt im Abo landet. Es gab ja Gerüchte, dass gewisse Titel doch nicht dabei sind.

Microsoft wollte sich diese Woche aber noch nicht zu weiteren Spielen äußern, die Ankündigung von Diablo 4 ist also vermutlich dazu da, um Fans zu beruhigen und man schaut noch, wie und wann der Rest kommt. Es war immer klar, dass das nicht mit einem Schlag passiert, aber eine Roadmap wäre dann doch langsam schön.

PlayStation: Sony zeigt mehr Interesse an Multi-Plattform-Spielen Microsoft wird wohl bald Xbox-Exklusivspiele auf andere Konsolen bringen und wie man hört, geht es hier um eine simple Gewinnsteigerung. Sony hat heute verraten, dass man den Fokus jetzt ebenfalls […]14. Februar 2024 JETZT LESEN →

-->