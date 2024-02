Xbox: Die Nutzer wollen eine digitale Zukunft

In der Gamingbranche wird seit einer Weile das mögliche Ende der physischen Spiele diskutiert, denn wir haben mittlerweile rein digitale Konsolen und immer mehr Menschen kaufen ihre Spiele digital. Microsoft spielt hier ganz vorne mit.

Es gibt nicht nur eine digitale Xbox mit der Series S, wir könnten 2024 auch eine digitale Version der Series X sehen. Und falls nicht, falls das Modell eingestellt wurde, war sie mal geplant. Doch es gibt im Xbox-Team noch mehr Hinweise.

Das Team für physische Spiele wurde intern aufgelöst und viele Xbox-Spiele verschwinden als physische Kopie bei Händlern. In einem Interview hat sich Phil Spencer jetzt dazu geäußert (die neue Xbox kommentierte er natürlich nicht).

Nutzer wollen digitale Xbox-Spiele

Microsoft „unterstützt physische Medien“ bei der Xbox, aber man muss sie „nicht überproportional zur Kundennachfrage vorantreiben“. Man „folgt nur dem, was die Konsumenten machen“. Und der „Großteil der Kunden kauft Spiele eben digital“.

Was man außerdem auch nicht vergessen darf, so der Xbox-Chef, sind die Kosten für Laufwerke, denn es gibt kaum noch Entertainment-Produkte mit Laufwerk und damit immer weniger Produzenten. Ein gutes Laufwerk ist also durchaus teuer.

Ich weiß, dass viele Spieler diesen Trend nicht mögen, da man Spiele nicht mehr gebraucht (ver-)kaufen kann und die großen Unternehmen die Preise in den Stores festlegen, aber am Ende macht die Branche den gleichen Trend wie andere durch.

Das Ende der physischen Spiele kommt

Der Fokus auf eine digitale Zukunft der Xbox sei keine „strategische Entscheidung“ bei Microsoft, es sei am Ende die Entscheidung der Nutzer. Ich glaube auch, dass wir noch vor 2030 das Ende der physischen Spiele in der Branche sehen werden.

Die Xbox gibt es mit und ohne Laufwerk, selbst die Highend-Version wurde ohne Laufwerk geplant (mal schauen, ob sie kommt), die PS5 gibt es mit und ohne ein Laufwerk, bei der Slim wurde die Konsole sogar so überarbeitet, dass man es nach dem Kauf entfernen (oder hinzufügen) kann und dann gibt es da noch Nintendo.

Hier gibt es zwar noch physische Spiele, aber nicht als Disk und es steht auch hier im Raum, dass die nächste Konsole als normale und digitale Version kommen wird.

Hinzu kommt, dass immer mehr Spiele rein digital erscheinen und wir bei Alan Wake 2 sogar gerade erst gesehen haben, dass man damit sehr erfolgreich sein kann. Es scheint kein großer Nachteil mehr zu sein, wenn man keine Disk des Spiels anbietet.

Mit der nächsten Konsolengeneration, die gegen 2028 starten dürfte, gehe ich fast davon aus, dass wir keine Laufwerke mehr sehen werden. Bis dahin dürften diese auch viel zu teuer im Einkauf sein, da sie eben kaum noch ein Hersteller produziert.

