Audi: Neuer Performance-SUV macht sich bereit

Audi präsentierte vor ein paar Wochen den Q6 e-tron, doch zum Start wurden noch nicht alle Versionen gezeigt. Bisher fehlen noch der Sportback und auch eine RS-Version steht im Raum, denn bisher gibt es nur einen Audi SQ6 e-tron zum Start.

Der mögliche Audi RS Q6 e-tron wurde jetzt allerdings auf Testfahrten gesichtet und dieser dürfte die 600 PS knacken. Das S-Modell kommt jedenfalls schon (mit Launch Control) auf 380 kW (ca. 516 PS), ein RS wird da mehr zu bieten haben.

Da sich Porsche und Audi wieder (wie beim Taycan und e-tron GT) die Basis teilen, könnte ich mir die Leistung des Porsche Macan Turbo vorstellen, der auf 470 kW (639 PS, 1130 Nm) kommt. Porsche dürfte sicher noch einen Macan Turbo S in der Hinterhand haben, denn Audi darf nach alter Denkweise nicht mehr Power haben.

Der Erlkönig, der hier zu sehen ist, dürfte aber erst 2025 anstehen, so lautet der Plan für den Sportback. Ich will aber nicht wissen, was so ein Audi RS Q6 e-tron am Ende kosten wird, denn man kann schon jetzt die 100.000 Euro bei Audi knacken.

Audi RS Q6 Sportback E-Tron Spied, Could Pack A 600+ HP Punch | Carscoops t.co — Carscoops (@Carscoop) April 18, 2024

