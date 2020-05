Audi Q4 e-tron: Erste Details zum Preis

Audi möchte 2021 eine rein elektrische Version vom Audi Q4 auf den Markt bringen und hat diese schon vor knapp einem Jahr als Konzeptfahrzeug gezeigt. Der Audi Q4 e-tron steht an und es soll der bis dato günstigste E-Audi werden.

Audi Q4 e-tron: Knapp 40.000 Euro angepeilt

Da der Audi e-tron bei knapp 70.000 Euro startet und der Sportback und die S-Version teurer sein werden, ist das aber kein Kunstwerk. Wie Car and Driver nun exklusiv berichtet, soll der Audi Q4 e-tron bei 45.000 Dollar starten.

Rechnen wir den Preis mal grob in Euro um, dann landen wir bei etwa 40.000 Euro für den Audi Q4 e-tron in Deutschland. Audi nutzt hier übrigens erstmals die MEB-Plattform von Volkswagen und spendiert dem Q4 e-tron einen Akku mit 82 kWh und es gibt einen Elektromotor an der Vorder- und Hinterachse.

Der Audi Q4 e-tron dürfte ein VW ID.4 mit einer anderen Optik sein, wobei ich davon ausgehe, dass die Version von Audi eher der Performance-Version des ID.4 entsprechen wird. Ein Datum gibt es noch nicht, aber damit bringt Audi endlich mal ein Modell auf den Markt, was für den Massenmarkt gedacht ist.

