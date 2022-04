Audi Urbansphere: So sieht das neue Elektro-Konzept aus

Audi hat letztes Jahr drei neue Sphere-Konzepte angekündigt, die einen Blick in die Zukunft der Marke geben sollen. Heute wurde wie geplant das letzte Konzept von Audi vorgestellt, der Audi Urbansphere. Das ist ein großes Auto für die „Megacity“.

Falls ihr die anderen zwei Konzepte verpasst habt: Der Audi Skysphere ist ein neuer Elektro-Roadster und der Audi Grandsphere ein möglicher Audi A8 e-tron. Und mit dem Urbansphere hat Audi ein Elektroauto für die Großstädte in China vorgestellt.



Audi Urbansphere ist über 5,5 Meter lang

Ich habe bei den Teaserbildern letztes Jahr gedacht, dass wir mit dem Urbansphere endlich mal ein kompaktes Elektroauto für die Stadt sehen, aber das Gegenteil ist der Fall, das ist ein 5,51 Meter langes Auto, was fast 1,8 Meter hoch und 2 Meter breit ist. Der Mercedes-Benz EQS wirkt im Vergleich dazu wie ein Kompaktwagen.

Laut Audi lag der Fokus auf dem Platzangebot im Innenraum, das Auto soll auch als „Rückzugsort“ dienen. Dementsprechend hat man auch viel Luxus verbaut. Ich weiß aber nicht, wer auf die Idee kam, dass 3,40 Meter Radstand gut für die Stadt sind? War schon mal ein Audi-Ingenieur in einer Megacity in China unterwegs?

Audi nutzt die PPE-Plattform (Premium Platform Electric) und damit man nicht ständig laden muss, gibt es einen 120 kWh großen Akku im Boden. Die Leistung kommt von zwei Elektromotoren mit zusammen 295 kW (ca. 400 PS) und 690 Nm Drehmoment. Und geladen wird übrigens mit bis zu 270 kW am Schnelllader.

Extras wie eine 1-Kammer-Luftfederung mit semiaktiver Dämpferregelung, eine Hinterachsenlenkung, modernste Lichter, ein OLED-Display im Innenraum und mehr gehören zu diesem Konzept dazu. Das ist die Oberklasse von Audi, aber wir wissen noch nicht, in welcher Preisklasse wir uns bewegen (sicher sehr teuer).

Falls dieses Modell überhaupt nach Deutschland kommt, das ist noch unklar.

Ich mag die neue Designsprache von Audi, die auf der aktuellen aufbaut, der A6 e-tron dürfte ein sehr schönes Auto werden. Hier komme ich aber langsam doch an meine Grenze, was vielleicht auch an der absurden Größe liegt. Immer größer und schwerer … langsam wird es wirklich mal Zeit für kompakte Elektroautos bei Audi.

