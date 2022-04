Audi Urbansphere: Konzept für ein neues Elektroauto kommt

Audi kündigte im Sommer letzten Jahres drei neue Sphere-Konzepte an. Den Anfang machte kurz danach der Audi Skysphere als Elektro-Roadster, dann kam der Audi Grandsphere als mögliches Vorlage für einen neuen Audi A8 e-tron.

Fehlt noch das dritte Modell, der Audi Urbansphere. Diesen wird man am 19. April der Öffentlichkeit präsentieren und es hat einen guten Grund, warum wir das erste Konzept nächste Woche sehen: Der Fokus liegt auf chinesischen „Megacitys“.

Kommende Woche hätte eigentlich die Auto China eröffnet werden sollen, die aber aufgrund der Pandemie abgesagt wurde. Die Ankündigungen und Konzepte sind aber eben fertig und daher werden wir die Neuheiten der Marken dennoch sehen.

Was ist der Audi Urbansphere?

Also, Urbansphere, sehen wir ein kompaktes Elektroauto für die Stadt? Wo denkt ihr hin, das hier wird ein großes Elektroauto. Es soll „den bisher größten Innenraum“ bieten, den wir jemals in einem Audi gesehen haben. Es wird also extrem groß.

Audi will ein Konzept zeigen, was das „Auto als dritten Lebensraum“ interpretiert. Es würde mich nicht wundern, wenn das vielleicht sogar ein Elektroauto wird, was exklusiv für China ist, denn dieser Markt ist mittlerweile der wichtigste Markt.

Einen ersten Teaser gibt es auch schon, dieser deutet an, dass der Fokus eher auf dem Innenraum liegt. Weitere Details reichen wir dann nächste Woche hier nach.

