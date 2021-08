Vorsprung 2030: Audi will „technologisch führend“ sein

Die meisten von euch werden den Slogan „Vorsprung durch Technik“ kennen, den Audi seit vielen Jahren nutzt. Allerdings hat sich das mit dem Wandel der Branche geändert und Unternehmen wie Tesla legten in vielen Bereichen sehr gut vor.

Das soll sich wieder ändern, denn Audi gehört zu den Premium-Marken, die am meisten Druck bei der Elektromobilität machen. Außerdem forciert man nun das autonome Fahren und hat eine klare Roadmap für die Zukunft ausgearbeitet.

Vorsprung 2030: Audi befindet im Wandel

Das neue Motto lautet nun „Vorsprung 2030“ und damit will Audi klarmachen, dass man dann „technologisch führend“ sein möchte. Außerdem steht es dafür, dass man ab 2033 alle Autos mit einem Verbrenner aus dem Portfolio wirft. Schon ab 2025 werden übrigens gar keine neuen Verbrenner mehr bei Audi vorgestellt.

Der Konzern arbeitet nun an neuen Konzepten für die Zukunft. Der Allradantrieb oder Matrix-LED-Scheinwerfer waren Technologien der Vergangenheit, nun geht es um neue Ideen, welche sich auch der Mobilität der Zukunft anpassen sollen.

Dazu gehört, dass man den Bereich für Dienstleistungen nach dem Kauf eines Autos ausbauen möchte. In Zukunft soll man ein umfangreiches Angebot an neuen Funktionen bekommen, auch wenn man das Auto schon gekauft hat. Die Idee dahinter ist klar: Es ist eine potenziell zusätzliche Einnahmequelle für Audi.

Audi möchte sich am 1. September den „Fragen der Weltpresse“ zum neuen Motto stellen, da dürfte es also noch mehr Details zu „Vorsprung 2030“ geben. Und einen Tag später zeigt Audi dann ein neues Konzept für die Zukunft der Marke.

Die komplette Branche befindet sich im Wandel und das werden sehr spannende Zeiten. Hersteller wie Audi, BMW oder Mercedes können zwar auch ihr Wissen aus der Vergangenheit beim Autobau nutzen, aber wie Audi richtig erkannt hat: Das reicht in ein paar Jahren nicht mehr aus, man muss sich weiterentwickeln.

Die IAA wird zwar eine große Konzept-Show und es deuten sich kaum konkrete Ankündigungen an, aber wir werden viele Visionen für die Zukunft sehen, an denen vor allem die deutsche Autobranche in den letzten Monaten gearbeitet hat.

