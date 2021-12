Autodiebe nutzen gerne Apple AirTags

Im Sommer hatten wir hier einen interessanten Beitrag, wie ein E-Scooter-Besitzer seinen E-Scooter mithilfe der Apple AirTags suchen und die Diebe ausfindig machen konnte. Doch die Tracker von Apple werden auch von der anderen Seite genutzt.

Autodiebe in Kanada nutzen AirTags

Die Polizei in Kanada warnt mittlerweile vor einer neuen Methode bei Autodieben, die diese kleinen Tracker gerne nutzen. Es gab in den letzten Wochen schon fünf Fälle, in denen Autodiebe ein teures Auto mit einem Apple AirTag versehen haben.

-->

Die Diebe nutzen die AirTags, um potenziell attraktive Autos im öffentlichen Raum zu „markieren“ und diese dann später finden zu können. In einer ruhigen Gegend lässt sich ein Auto besser klauen, als beispielsweise in einem großen Parkhaus.

Seit September 2021 haben die Beamten fünf Vorfälle untersucht, bei denen Verdächtige kleine Tracker an hochwertigen Fahrzeugen angebracht haben, um sie später zu orten und zu stehlen. Die “Air Tags” werden an nicht einsehbaren Stellen der Zielfahrzeuge angebracht, wenn diese an öffentlichen Orten wie Einkaufszentren oder Parkplätzen geparkt sind. Die Diebe verfolgen die Zielfahrzeuge dann bis zum Wohnsitz des Opfers, wo sie aus der Einfahrt gestohlen werden.

Gegen das Platzieren eines AirTags kann man nichts machen, dieser lässt sich gut verstecken. Die Polizei gibt nur die üblichen Tipps, um das Auto vor einem Diebstahl zu schützen. In diesem Fall greift der Sicherheitsmechanismus von Apple nicht.

Apple hat eine Funktion eingebaut, bei der die AirTags einen Ton abgeben, wenn man sie bei einer anderen Person versteckt und diese damit tracken möchte. Das hört man aber nicht, wenn man in einem Auto sitzt und der Apple AirTag außen sitzt.

Frontkamera ist immer an: Qualcomm sorgt für hitzige Diskussionen Qualcomm hat diese Woche einige neue Produkte angekündigt, darunter auch den Snapdragon 8 Gen 1 für kommende Android-Flaggschiffe. Dieser Chip bringt eine neue Funktion mit, die aber definitiv nicht alle Nutzer da draußen begeistert hat. Die Frontkamera ist immer an…4. Dezember 2021 JETZT LESEN →

-->