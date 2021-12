Frontkamera ist immer an: Qualcomm sorgt für hitzige Diskussionen

Qualcomm hat diese Woche einige neue Produkte angekündigt, darunter auch den Snapdragon 8 Gen 1 für kommende Android-Flaggschiffe. Dieser Chip bringt eine neue Funktion mit, die aber definitiv nicht alle Nutzer da draußen begeistert hat.

Die Frontkamera ist immer an

Mit dem Chip ist es möglich eine Frontkamera zu verbauen, die immer an ist. Laut Qualcomm bringt das neue Möglichkeiten mit. Das Smartphone kann so erkennen, ob man es gerade aktiv nutzt und sich entsperren – oder eben auch umgekehrt.

Ein Smartphone mit einer Frontkamera, die quasi immer an ist? Was kann da schon schiefgehen? Nun, viele sehen darin eine Gefahr, dass die Privatsphäre der Nutzer verletzt wird. Wer will ein Smartphone, was nachts durchgehend die Kamera anhat?

Qualcomm verspricht mehr Sicherheit

Laut Qualcomm kann diese Technologie aber auch die Sicherheit erhöhen und das Smartphone immer sperren, wenn euer Gesicht nicht zu sehen ist. Für Qualcomm ist das ein ähnlich wichtiger Schritt wie die Mikrofone der smarten Geräte (Google oder Amazon), die immer an sind und sofort auf Befehle der Nutzer reagieren.

Vielleicht ist das auch so und vielleicht ist sowas in 2-3 Jahren normal. Ich vermute mal, dass einige Android-Hersteller entsprechende Funktionen in ihre Flaggschiffe einbauen und das einfach mal testen werden. Der Markt wird dann zeigen, ob die Nutzer das annehmen und wollen oder ob diese Funktion wieder verschwindet.

Ich weiß aber nicht, ob ich so eine Funktion aktivieren würde, ihr?

