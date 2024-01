Automobilbranche zweifelt am Wachstum

Laut einer weltweiten Umfrage von KPMG unter mehr als 1.000 Automobilmanagern hat sich das Vertrauen in die Wachstumsaussichten der Branche für die nächsten fünf Jahre verschlechtert.

Nur noch 34 Prozent der Befragten sind sehr zuversichtlich, im Vorjahr waren es noch 41 Prozent. In Westeuropa ist die Zuversicht sogar auf nur noch 24 Prozent gesunken. China hingegen zeigt sich mit einem Anstieg von 28 auf 36 Prozent optimistischer. Das Vertrauen in die eigene Technologiekompetenz ist deutlich gesunken, insbesondere in Bezug auf moderne Fertigungstechnologien.

Die Mehrheit der Befragten erwartet einen starken Wettbewerb auf dem Markt für Elektrofahrzeuge, wobei Tesla an der Spitze gesehen wird, gefolgt von BMW und Audi. Die Zuversicht, für Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI) und fortgeschrittene Robotik gerüstet zu sein, ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken.

KI wird als wichtigste Qualifikation für Automobilunternehmen angesehen. Der Wettbewerb um neue Einnahmequellen wie autonomes Fahren und Cybersicherheit wird als hart eingeschätzt, wobei die Automobilhersteller als am besten positioniert gelten.

Die Umfrage zeigt auch eine Verlagerung weg vom traditionellen Autohandel, da die Befragten erwarten, dass bis 2030 rund zwei Drittel der Neuwagenverkäufe direkt über die Automobilhersteller oder digitale Plattformen abgewickelt werden.

