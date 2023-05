Avatar: The Way of Water: Termin für Disney+ ist auch ein Zeichen

Disney lässt sich mittlerweile wieder mehr Zeit, wenn es um Veröffentlichungen bei Disney+ geht und Avatar: The Way of Water ist ein Paradebeispiel dafür, dass der Dienst nicht mehr die erste Rolle spielt, sondern wieder in den Hintergrund rückt.

Avatar 2: Erst 6 Monate nach Kino im Abo

Am 7. Juni erscheint Avatar: The Way of Water bei Disney+ und kann kostenlos im Abo geschaut werden, welches aktuell 8,99 Euro pro Monat kostet. Damit hat sich Disney also ein halbes Jahr seit dem Start im Kino Zeit gelassen, was lange ist.

Seit dem 4. April verkauft man Avatar: The Way of Water außerdem schon bei den üblichen Anbietern, auch hier ist das mit zwei Monaten eine lange Phase, die es in der Pandemie nicht gab. Das Abo für Disney+ wird also jetzt wieder unattraktiver.

Ich bin mal gespannt, in welche Richtung das geht, denn Disney+ hat nicht gerade viele Inhalte, vor allem, wenn man mal Marvel und Star Wars streicht. Die Kinofilme waren da ein willkommener Pluspunkt, der den höheren Preis oft gerechtfertigt hat.

Aktuell testet Disney die Lage und schaut auch, wie erfolgreich ein Film ist. Andere Filme, die nicht so beliebt waren, landeten schneller bei Disney+. Schade, das fing mit Disney+ gut an, aber jetzt geht das Interesse am Dienst immer weiter zurück.

