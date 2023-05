Disney+ bricht ein: Der Dienst verliert erneut Nutzer

Die Pandemie hatte viele Gewinner, aber mit dem Ende der Pandemie zeigt sich, dass das extreme Wachstum nicht nur ein Ende hat, sondern es hier und da sogar wieder abwärts geht. Disney+ gehört dazu und verliert gerade sehr viele Nutzer.

Im letzten Quartal waren es ca. 2 Millionen weniger Nutzer und jetzt hat sich diese Zahl sogar auf 4 Millionen verdoppelt und von einst über 164 Millionen Nutzern ist man in Q1 auf 157,8 Millionen abgestürzt. Wird dieser Trend bei Disney+ anhalten?

Disney+ rückt in den Hintergrund

Schwer zu sagen, aber Disney+ ist parallel dazu wieder in den Hintergrund gerückt und Disney hat die Strategie geändert. Das einst „wichtigste Produkt von Disney“ ist nicht mehr ganz so wichtig und es steht in den USA erneut ein Preisanstieg an.

Die Inhalte von Hulu landen bei Disney+ und dann wird man die Preise erhöhen. Bei uns gibt es die Inhalte teilweise schon bei Disney+, da es kein Hulu in Deutschland gibt, aber früher oder später soll auch hier noch eine neue Preiserhöhung anstehen.

Am Ende ist die Sache simpel: Es fehlen Inhalte. Marvel und Star Wars haben den Hype zusätzlich befeuert, aber das alleine reicht nicht mehr aus. Und Disney hat sich nicht wirklich breiter aufgestellt. Zaghafte Versuche, wie das Vermächtnis der Tempelritter als Serie, hat Disney schon nach einer Staffel direkt wieder abgesägt.

Aktuell kostet Disney+ noch 8,99 Euro pro Monat, aber je teurer der Dienst wird, desto mehr Nutzer werden abspringen. Und da auch das Kino wieder wichtiger wird und neue Filme länger auf sich warten lassen, verschwinden ebenfalls Kunden.

Bei uns ist Disney+ eine feste Größe, aber eher für viele alte Serien, wir schauen immer wieder gerne eine Folge Simpsons, Srubs und andere Serien. Doch ohne die alten Klassiker würde der Dienst bei uns auch anstauben. Und ich befürchte fast, dass der Einbruch dazu führt, dass Disney das Produkt noch schlechter behandelt.

Amazon Originals: Serien und Filme auch für andere Anbieter geplant Amazon wird die eigene Amazon Originals in Zukunft nicht nur bei Prime Video zeigen, es beginnt eine neue Offensive mit neuen Plattformen. So hat man selbst bestätigt, dass einige Amazon-Serien […]9. Mai 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->