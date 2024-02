Avengers-Filme: Marvel Studios streichen Kang und blicken auf Chaos

Eigentlich sollte der nächste Avengers-Film, bei dem es sich um den 5. Teil der Reihe handelt, den Titel „The Kang Dynasty“ haben. Ursprünglich sollte der Film auch 2025 in die Kinos kommen, doch jetzt wird es 2026 – und das ohne Kang.

Marvel hat sich von Jonathan Majors getrennt (sucht einfach mal bei Google, dann seht ihr, warum das berechtigt war) und somit seinen Bösewicht nach Thanos für die Filme verloren. Avengers 5 heißt angeblich nicht mehr „The Kang Dynasty“.

Das berichtet The Hollywood Reporter und gibt an, dass die Entscheidung nicht nur mit dem Schauspieler zu tun hat, vor allem Ant-Man and the Wasp: Quantumania hat enttäuscht und Disney entwickelte schon danach einen neuen Plan für Marvel.

Avengers: Bleibt es bei den Secret Wars?

Es ist unklar, wie es genau weitergeht, aber das dürfte bedeuten, dass man den Schauspieler nicht ersetzt, sondern direkt den Bösewicht austauscht. Dr. Doom wäre auch eine Option, aber die Marvel Studios haben sich nicht dazu geäußert.

Offen ist, ob wir danach weiterhin Avengers: Secret Wars sehen, denn der 6. Teil der Reihe sollte ein ähnlich großes Finale wie Endgame werden. Secret Wars ohne Kang? Dann müsste man bei Marvel aber komplett von den Comics abweichen.

Laut Quelle wird Disney aber nicht aufgeben und die Roadmap überarbeiten, man möchte das Marvel Cinematic Universe optimieren und nicht beenden. Das habe ich auch nicht erwartet, immerhin ist es trotz Schwächen weiterhin sehr lukrativ.

Mal schauen, wann sich die Marvel Studios zu den neuen Plänen äußern werden und wie es bei Marvel und den Avengers weitergeht. Der neue Plan wird vermutlich gerade ausgearbeitet und vielleicht liefert die Comic-Con im Sommer eine Antwort.

