Marvel verliert Bösewicht, weil dieser ein echter Bösewicht ist

Die erste Roadmap mit dem großen Endgame-Finale der Avengers und Thanos als Bösewicht kam bei den Marvel Studios sehr gut an. Also wollte man das erneut auf diese Weise angehen und kündigt mit Kang einen Bösewicht für viele Jahre an.

Jonathan Majors schlüpfte in die Rolle des Kang und wurde in Ant-Man and the Wasp: Quantumania eingeführt. Er sollte als neuer Bösewicht bei Marvel aufgebaut werden und als großes Finale wurde Avengers: The Kang Dynasty angekündigt.

Marvel: Avengers 5 hat keinen Titel mehr

Der Film heißt ab sofort nur noch Avengers 5 und Jonathan Majors wurde von den Marvel Studios entlassen, denn er wurde wegen Körperverletzung dritten Grades und Belästigung für schuldig befunden. Er könnte sogar im Gefängnis landen.

Die Marvel Studios befinden sich bereits in einer Krise und das ist der Höhepunkt, denn der Bösewicht stellt sich als Bösewicht im echten Leben heraus. Vor ein paar Tagen wurde eine neue Film-Roadmap verkündet, allerdings nur bis Ende 2025.

Marvel: Die Suche nach einer Lösung

Ich vermute, dass Disney bereits an einem Notfallplan gearbeitet hat, falls das passiert, es gab ja sowieso Gerüchte, dass man sich von Kang als Bösewicht in den Filmen distanzieren könnte. Vielleicht wechselt man doch noch zu Doctor Doom.

Disney und die Marvel Studios haben sich noch nicht offiziell dazu geäußert, da wird man vermutlich gerade den Notfallplan ausarbeiten und überlegen, wie man das geschickt kommuniziert. Sicher ist nur, dass es einen neuen Plan geben wird.

