baby-walz ist neuer PAYBACK-Partner

Nach C&A und Globus ist nun auch baby-walz, ein Händler für Baby-Artikel, neuer PAYBACK-Partner.

Damit können ab sofort junge Eltern und alle anderen baby-walz-Kunden unter den 31 Millionen PAYBACK-Kunden in Deutschland bei allen Anschaffungen rund um Schwangerschaft und Baby direkt auf baby-walz.de punkten. In den 23 stationären baby-walz Geschäften in Deutschland soll es „ab Ende des Jahres“ PAYBACK-Punkte für Einkäufe geben.

Zum Start der Partnerschaft können sich interessierte Kunden für jeden Einkauf auf baby-walz.de vom 27. September bis zum 17. Oktober 2021 im Rahmen einer Aktion 20-fachen Punkte sichern.

