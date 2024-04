Baldur’s Gate 4: Neues Spiel soll kommen, aber das wird anders

Eugene Evans ist für die digitale Strategie und Lizenzen bei Wizards of the Coast verantwortlich und eine der derzeit bekanntesten Marken ist Baldur’s Gate, da der dritte Teil viele Preise abgeräumt hat. Doch die Entwickler der drei Spiele sind raus.

Larian Studios möchte sich von nun an mit einem neuen Spiel beschäftigen und hat die Reise mit Baldur’s Gate 3 abgeschlossen. Hasbro (Wizards of the Coast gehört zu Hasbro) möchte diese Spielreihe mit dem Finale aber nicht aussterben lassen.

Baldur’s Gate 4: Neuer Partner wird gesucht

Daher hat Eugene Evans bestätigt, dass man mit „mehreren Partnern im Gespräch“ sei und Baldur’s Gate eine Zukunft hat. Wie diese aussieht, ist noch unklar, aber ein „Baldur’s Gate 4“ (nennen wir es einfach mal so) wird eine ganze Weile dauern.

Man hofft, dass es nicht wieder 25 Jahre (wie bei Baldur’s Gate 2 und 3) werden, doch man nimmt sich die Zeit und möchte den passenden Partner finden, mit dem man die Zukunft von Baldur’s Gate aufbaut. Bei so einer wichtigen Marke will man das jetzt nicht überstürzen, für konkrete Details sei es allerdings noch viel zu früh.

Die Erwartungen an ein neues Baldur’s Gate werden nach Teil 3 aber extrem hoch sein. Auf der anderen Seite kann ich mir gut vorstellen, dass das neue Hoch dieser Marke für viele Partner interessant ist, die ein gutes Entwicklerteam mitbringen.

Freut mich, dass die Reihe eine Zukunft hat, auch wenn ich gespannt bin, ob das neue Team in die Fußstapfen von Larian Studios treten kann. Das wird jetzt aber eine ganze Weile dauern, vor 2030 würde ich nicht mit Baldur’s Gate 4 rechnen.

Hades 2 kommt bald: Entwickler starten Testphase für das Spiel Supergiant Games bereitet sich auf den Release von Hades II vor, den Nachfolger für eines der besten Indie-Spiele. Doch man geht das ruhig und langsam an, denn vor dem Early […]17. April 2024 JETZT LESEN →

-->