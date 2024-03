Baldur’s Gate: Larian und das Ende der Reihe

Larian hat im Rahmen der GDC 2024 verraten, dass es kein DLC für Baldur’s Gate 3 geben wird. Fans waren aber auch überrascht, als man bestätigte, dass man sogar kein Baldur’s Gate 4 mehr plant, obwohl die Reihe seit 2023 so richtig populär ist.

Doch das ist noch nicht alles, denn Swen Vincke (Gründer des Entwicklerstudios) gab auch bekannt, dass man sich komplett von der Marke trennt und sie Wizards of the Coast (also dem Publisher) hinterlässt. Man möchte eine neue Marke aufbauen.

Diese wird nichts mit Dungeon’s & Dragons zu tun haben, bei Larian verabschiedet man sich also auf dem Höhepunkt und verfolgt ein bekanntes Sprichwort, man hört auf, wenn es am besten ist. Baldur’s Gate 3 wird man nicht übertreffen können.

Die Frage ist jetzt, was Hasbro mit der Marke macht, die haben sich aber noch nicht dazu geäußert. Sie besitzen den Publisher und die Rechte. Ich vermute, dass man nach diesem Erfolg ein ganz neues Entwicklerstudio für Baldur’s Gate suchen wird.

