Baldur’s Gate 3 erreicht Meilenstein und schlägt Zelda und Elden Ring

Ich bin zwar nicht der größte Fan von Auszeichnungen für das „Spiel des Jahres“, da es komplett subjektiv ist, wie „gut“ ein Spiel ist. Doch die großen Awards sind wichtig für die Studios und Larian Studios hat hier einen neuen Rekord aufgestellt.

Baldur’s Gate 3 hat die fünf größten Gaming-Awards mit dem „Spiel des Jahres“ für sich entscheiden können. Die Rede ist von den Golden Joysticks, BAFTAs, Game Developers Choice, DICE und natürlich auch von den „The Game Awards“ selbst.

Zelda: Breath of the Wild konnte 2017 vier Awards mitnehmen, bei den BAFTAs ging der Preis aber an What Remains of Edith Finch und auch Elden Ring scheiterte in UK, denn dort entschied man sich 2022 dann doch lieber für Vampire Survivors.

Ich wurde letztes Jahr nicht so richtig mit Baldur’s Gate 3 warm, daher war Alan Wake mein Spiel des Jahres. Doch vor ein paar Wochen fuchste ich mich dann doch in Baldur’s Gate 3 und kann verstehen, warum es viele Menschen begeistert.

Es ist auch für mich mittlerweile eines der besten Spiele aller Zeiten und hätte ich es 2023 intensiver gespielt, wäre es sicher auch mein Spiel des Jahres geworden.

