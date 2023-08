Barbie ist die große Überraschung im Kino

Ich habe mir schon gedacht, dass Barbie kein Flop im Kino wird und das ganze „Event“ rund um Barbenheimer (Barbie und Oppenheimer starteten gleichzeitig) war perfektes Marketing. Übrigens für beide Filme. Doch der Film ist ein echter Hit.

Es ist mittlerweile nicht nur der erfolgreichste Kinofilm des Jahres, mit 1,4 Milliarden Dollar an den Kinokassen, ist es der weltweit erfolgreichste Film von Warner Bros. und Barbie ist auch schon jetzt einer der 20 erfolgreichsten Filme aller Zeiten.

Mit einem gewissen Erfolg haben sicher viele gerechnet, aber nicht, dass er Harry Potter, eine der weltweit beliebtesten Marken, an der Kinokasse ablöst. Und Barbie läuft auch noch ein paar Tage/Wochen, ein Ende ist bisher also auch nicht in Sicht.

Warner hat übrigens bereits betont, dass man von einem Barbie-Universum träumt und nach so einem Erfolg kann man sicher davon ausgehen, dass weitere Film rund um Barbie kommen. Und ich wette, dass es nicht bei einem weiteren Film bleibt.

