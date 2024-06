Batman: Datum für die exklusive Amazon-Serie

Für mich ist „Batman: The Animated Series“ eine der besten Serien aller Zeiten, da sie mich als Kind geprägt hat. Daher hat es mich gefreut, als 2021 mit „Batman: Caped Crusader“ eine Neuauflage angekündigt wurde, die in diesem Jahr startet.

Seit letztem Jahr wissen wir, dass sie exklusiv bei Amazon Prime Video bei uns in Deutschland zu sehen sein wird und jetzt gibt es ein Datum. Am 1. August startet „Batman: Caped Crusader“ exklusiv auf Amazon Prime Video hier in Deutschland.

Und passend zu dieser Ankündigung wurde nicht nur das Poster, sondern auch der erste Trailer veröffentlicht. Meine Erwartungen sind hoch, aber bisher erfüllt der Trailer einen positiven Eindruck. Landet definitiv auf meiner Watchlist bei Amazon.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

