Bei Philips Hue stehen bald die ersten Kameras an

Signify erweitert das Portfolio bei Philips Hue mit einer neuen Produktkategorie und wir haben schon erfahren, dass es Kameras sein werden. Vier Kameras sind genau genommen zum Start geplant und diese haben jetzt auch die FCC passiert.

Die US-Behörde muss man passieren, wenn man die Produkte in den USA auf den Markt bringen möchte und sie ist oft ein gutes Zeichen, dass die Produkte sehr bald kommen. Wann? Unklar, aber in ein paar Tagen startet die IFA 2023 in Berlin.

Da würde ich persönlich mit neuen Hue-Produkten rechnen.

Philips Hue setzt bei den Kameras auf Bluetooth, WLAN und ZigBee und wir sehen wohl zwei kabelgebundene Kameras, eine mit Akku und eine Flutlichtkamera. Preise haben wir noch keine, aber Signify bietet bereits Kameras bei WiZ an, einer anderen Smart Home-Marke. Ich gehe jedoch davon aus, dass Philips Hue etwas teurer ist.

Neuer Saugroboter von Dyson startet offiziell Dyson präsentierte im Frühjahr neue Produkte und dazu zählte auch ein ganz neuer Saugroboter, der Dyson 360 Vis Nav. Eigentlich peilte man September beim Launch an, aber über die offizielle […]21. August 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->