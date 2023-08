Neuer MG4 bringt mehr Reichweite mit

MG Motor baut das Portfolio seines Bestsellers aus und spendiert dem MG4 eine neue Version. Nach der Basis mit ca. 350 km und einer mittleren Version mit ca. 450 km, startet jetzt bald das Performance-Modell mit ca. 430 km Reichweite.

Bisher nutzt man einen Akku mit 51 oder 64 kWh im MG4, neu ist eine Version mit der Bezeichnung „Extended Range“, die, große Überraschung, mehr Reichweite mitbringt. Dank des 77 kWh großen Akkus sind bis zu 520 km Reichweite möglich.

Die Ladeleistung bleibt aber eher bescheiden, denn von 10 auf 80 Prozent benötigt man unter optimalen Bedingungen stolze 39 Minuten. Die neue Version wurde noch nicht für Deutschland bestätigt, damit ist aber in den nächsten Wochen zu rechnen.

Der MG4 wird gerne als Pendant zum VW ID.3 gesehen, den man mit einem etwas größeren Akku kaufen kann, so eine Version war also nur eine Frage der Zeit. In Großbritannien ist die neue Version logischerweise etwas teurer, sie kann derzeit auch nur mit Top-Ausstattung erworben werden. Euro-Preise reichen wir bald nach.

