Blut der Königin: Das Kartenspiel von Final Fantasy 7 Rebirth überzeugt

Letzte Woche gab es hier meinen Eindruck zu Final Fantasy 7 Rebirth und ich habe gedacht, dass ich es bis zum Release beenden werde. Doch nicht nur der Umfang des Spiels ist gewaltig, mir hat es lustigerweise ein Spiel im Spiel selbst angetan.

Das nennt sich „Queen’s Blood“ oder eben „Blut der Königin“ auf Deutsch. Es ist ein Kartenspiel, bei dem ihr auf einem Spielbrett mit 15 Feldern gegeneinander mit zwei Kartendecks antretet. Das Ziel ist es, mehr Punkte als der Gegner zu haben.

Man legt dabei abwechselnd eine Karte ab und sammelt Punkte. Es lässt sich gar nicht so leicht beschreiben, daher habe ich euch mal eine Partie hier eingebunden:

Am Anfang wollte ich nur mal schauen, ob das etwas taugt und ja, das tut es. In jeder neuen Welt, in der ich ankomme, suche ich erst die Kartenspieler auf, schaue, ob es neue Karten zu kaufen gibt, manchmal muss man sogar andere Minispiele dafür gewinnen, und nehme jede Aufgabe und jedes Turnier zu diesem Spiel mit.

Ich dachte auch, dass das irgendwann langweilig wird, aber die Entwickler haben für viel Abwechslung gesorgt, in dem es immer wieder neue Karten mit Tricks und im späteren Verlauf sogar neue Arten gibt, wie man eine Partie angeht. Und es gibt sogar manchmal einen Bezug zur Story, nicht entscheidend, aber oft unterhaltsam.

Bei mir ist mittlerweile sogar der Moment gekommen, an dem ich mir dieses Spiel als eigenes Spiel wünsche, das könnte man auch perfekt als Smartphone-Spiel umsetzen. Es steckt so viel Liebe in diesem Kartenspiel, dass es mich sogar ehrlich gesagt wundern würde, denn „Blut der Königin“ nur in diesem Spiel existieren wird.

Final Fantasy 7 Rebirth bietet viele Minispiele, teilweise auch ganz gute, wie ein Chocoborennen, welches an Mario Kart erinnert. Doch ich muss gestehen, dass die meisten eher „nett“ sind und ich doch froh bin, wenn die Hauptstory weitergeht.

Das ist bei diesem Kartenspiel ganz anders, daher lautet mein Tipp, wenn ihr am Donnerstag in die Welt von Final Fantasy 7 Rebirth eintaucht, dass ihr diesem Spiel eine Chance gebt. Fuchst euch etwas rein und falls ihr diese Art von Kartenspiel mögt, dann würde es mich schwer wundern, wenn euch das keinen Spaß macht.

Apple Arcade und der „Geruch des Todes“ Trennt sich Apple bald von Apple Arcade? Schwer zu sagen, die Ankündigungen der letzten Monate haben bei mir nicht diesen Eindruck erweckt, aber es gibt wohl Stimmen bei Entwicklern, die […]27. Februar 2024 JETZT LESEN →

-->