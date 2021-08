BMW-App wird wohl mit dem i4 für die Apple Watch kommen

BMW ist einer der besten Autohersteller, wenn es um digitale Funktionen in den Autos geht. Man war zum Beispiel der erste Anbieter mit dem CarKey und wird sogar noch 2021 als einer der ersten Hersteller direkt UWB unterstützen.

BMW plant App für Apple Watch

Nun steht wohl eine App für die Apple Watch an, denn in einer Umfrage will man von Nutzern mit einer Apple Watch wissen, wie sie diese so nutzen. Und 9TO5Mac hat diese Umfrage gesehen – inklusive einer Preview für die neue Watch-App.

Genau genommen sieht man hier eine Komplikation mit dem BMW i4 und der noch verbleibenden Reichweite. Doch genau sowas wäre sicher sehr praktisch, denn dann sieht man immer direkt am Handgelenk, wie weit man noch fahren kann.

BMW hatte schon eine Watch-App

Es ist nicht das erste Mal, dass BMW eine App für die Apple Watch anbietet, denn zum Marktstart der Smartwatch gab es schon einen Versuch mit dem BMW i3. Nun wird es die neue App aber vermutlich passend zum neuen BMW i4 geben.

Es sieht so aus, als ob der Fokus auf Elektroautos liegt, einen BMW iX3 oder iX wird man sicher auch in der App sehen können. Ich vermute aber, dass die Watch-App eher für die i-Modelle (und Hybride?) und nicht für die Verbrenner ist.

Der CarKey funktioniert übrigens über das Wallet und somit schon über die Apple Watch, theoretisch kann man das Auto auch damit starten (ist aber umständlich). Langfristig wäre das aber durchaus eine Wunschvorstellung von mir. Das iPhone als Zentrale ist ganz nett, aber die Apple Watch darf das gerne auch werden.

