BMW i4 integriert Apple CarPlay auch in das Head-Up-Display

Es gibt Hersteller wie Tesla, die lehnen die Plattformen von Apple ab und bieten weder CarPlay noch Apple Music an. Bei vielen „klassischen“ Autoherstellern ist man aber tatsächlich offener und vor allem BMW macht das bisher ganz gut.

Der kommende BMW i4 wird hier eine Schippe draufsetzen, das zeigt ein neues Video für das Elektroauto. Hier präsentiert BMW den i4 und auch die M-Version, ab Minute 8:40 geht es dann aber auch um das ganz neue Infotainmentsystem.

BMW i4 mit Apple Maps im Head-Up-Display

BMW bietet nicht nur den CarKey zum Entsperren des Autos an, man bietet mit dem i4 und iX auch die UWB-Version an. Und natürlich ist die kabellose Version von CarPlay dabei, die ist bei BMW aber schon lange bei neueren Modellen dabei.

Interessant fand ich, und mir war das neu, dass die Navigation mit CarPlay nicht nur im Display hinter dem Lenkrad integriert ist, sondern auch im Head-Up-Display. Mir ist bisher noch kein Auto begegnet, welches CarPlay dort integriert hat.

Einen Nachteil gibt es aber noch: Das funktioniert derzeit nur mit Apple Maps und nicht mit Drittanbietern wie Google Maps. Ich konnte aber nicht herausfinden, ob das an Apple liegt, die diese Schnittstellen noch nicht freigeben, oder an Google, die ihre App nicht aktualisiert haben – ich tippe derzeit aber eher auf Apple.

Ich habe mich bei den Testfahrzeugen in den letzten Monaten an das Head-Up-Display gewöhnt und für mich gehört das auch in Zukunft dazu. Nicht nur, weil es ganz gut aussieht, sondern weil es auch deutlich sicherer im Alltag ist.

Bei einem kleinen Display hinter dem Lenkrad oder der Mitte muss man oft genau hinschauen und lenkt die Aufmerksamkeit für ein paar Sekunden weg von der Straße. Optimal ist es aber, wenn man alle wichtigen Details im Head-Up-Display sieht und das dann im Optimalfall blind über das Lenkrad bedienen kann.

Allerdings mag ich die Navigation der Autohersteller oft nicht, nutze aber eben gerne CarPlay. Es wäre schön, wenn alle Dinge von CarPlay (wie Navigation, Musik, etc.) in Zukunft optimal in das Auto integriert sind. Mal schauen, ob BMW das dann bei den älteren Modellen auch via Software-Update nächstes Jahr nachreicht.

