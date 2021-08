Kommentar: BMW entwickelt sich zum besten Hersteller für Apple-Nutzer

Es gibt bei Autos oft zwei Ansätze: Entweder Hersteller wollen wirklich alles selbst machen und so wenig wie möglich aus der Hand geben, oder sie nutzen das, was auf dem Markt verfügbar ist und versuchen es so gut es geht zu integrieren.

Tesla hat zum Beispiel eine App für das iPhone, aber man nutzt einen eigenen Standard zum Entsperren des Autos und CarPlay findet man hier auch nicht. Ich habe ja schon an dieser Stelle aufgeschrieben, dass ich sowas oft vermisse.

Dann gibt es noch den Ansatz, dass man Lösungen von anderen Anbietern in das Auto integriert, teilweise nutzen Hersteller ein komplettes Infotainmentsystem von einem Drittanbieter. Android Automotive von Google ist ein gutes Beispiel.

BMW ist sehr „Apple-freundlich“

BMW gehört eher zu den Herstellern, die durchaus guten Support für Geräte von Apple bieten. Man hatte damals zum Beispiel auch schon eine App für den BMW i3 verfügbar, die es 2015 als eine der ersten Apps für die Apple Watch gab.

Nun kommt eine neue App für die Apple Watch und welcher Anbieter hat schon eine Komplikation für die Smartwatch, auf der man mit einem kurzen Blick die verbleibende Restreichweite sehen kann? Soweit ich weiß bietet das keiner.

Die normale App für das iPhone ist auch sehr gut. Sie bietet vielleicht nicht ganz so viele Spielereien wie die Tesla-App, aber alles, was man (bei einem Elektroauto) im Alltag benötigt. Ich durfte diese erst neulich mit dem BMW iX3 wieder nutzen.

Apple CarPlay ist da natürlich selbstverständlich und das geht hier auch schon recht lang kabellos. Und wenn man CarPlay nutzt, dann kann man es über das Drehrad in der Mittelkonsole steuern und muss nicht auf das Display tippen.

BMW nutzt, wie viele andere Hersteller mittlerweile auch, recht breite Displays in den Autos. Das nutzt man aber immerhin auch komplett aus, bei Mercedes-Benz (EQA) gibt es unschöne Balken links und rechts, die dann einfach leer sind.

Was aber, wenn ich das richtig getestet habe, noch fehlt: Die Integration von Apple Karten in das Display hinter dem Lenkrad. Das bieten einige Hersteller mittlerweile an. Mir aber egal, da ich Google Maps nutze und Google das nicht kann.

BMW war außerdem der erste Hersteller, der den Apple CarKey integrierte und auch das habe ich mir letztes Jahr angeschaut und war zufrieden. Zur Not kann man so sogar mit der Apple Watch im Notfall mal eben das Auto starten.

Der CarKey wird mit der nächsten iOS-Version außerdem besser und es kommt Support für Ultrabreitband (CarKey basiert übrigens auf einem offenen Standard). Und ja, der neue BMW iX wird direkt zum Start sogar UWB-Support haben.

BMW ist digital gut aufgestellt

Tesla wird gerne als Beispiel für gute Software und digitale Funktionen genannt und das ist natürlich auch richtig, aber ein Model 3 kann man nicht mit der Apple Watch entsperren und habt ihr mal versucht einen anderen Streamingdienst zu starten?

Wer kein Spotify nutzt, der darf hier nämlich den Weg über Bluetooth gehen, was im Jahr 2021 nicht gerade modern ist. Als iPhone-Nutzer fand ich den Support in einem BMW iX3 deutlich angenehmer, als das beim Model 3 der Fall war.

Und die Tatsache, dass man das Auto auch mal mit der Smartwatch öffnen und starten kann, gefällt mir als Nerd. Sobald wir den Apple-Kosmos verlassen, sieht das wieder anders aus, wobei Samsung hier mittlerweile auch bemüht ist.

Das ist natürlich eine sehr subjektive Sichtweise, aber daher ist das hier auch ein „Kommentar“ von meiner Seite. Immer, wenn ich einen Testwagen von BMW hier habe, merke ich, dass man mit Apple zusammenarbeitet und das gefällt mir.

PS: Viele der oben genannten Funktionen gibt es natürlich auch bei anderen Herstellern, aber das Paket aus Wireless CarPlay, CarKey und vielleicht auch bald einer Apple Watch gibt es – korrigiert mich da aber bitte – sonst bei keinem.

