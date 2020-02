BMW i4, iX3 und iNEXT: „Aerodynamik-Räder“ vorgestellt

BMW plant keine Plattform für Elektroautos

BMW hält am aktuellen Plan fest und will in absehbarer Zeit keine eigene Plattform für Elektroautos entwickeln. Das und die Entwicklung einer neuen Fabrik sei zu teuer. Mitbewerber wie Volkswagen (Audi) und Mercedes-Benz haben in den letzten Jahren eine eigene…4. Februar 2020 JETZT LESEN →