BMW: Der Mini wird ab 2030 rein elektrisch

BMW selbst möchte sich noch nicht konkret festlegen, wenn es um die elektrische Zukunft der Kernmarke geht, doch beim Mini ist man sich sicher. Wie der Spiegel und die Automobilwoche unabhängig voneinander berichten, wird BMW diese Woche das offizielle Verbrenner-Aus ab 2030 bei Mini bekannt geben.

Mini: Letzter Verbrenner kommt 2025

Der letzte Mini mit Benzinmotor ist für 2025 geplant, danach ist Schluss. Diese Version wird dann bis 2030 produziert und ab 2031 wird es nur noch Elektroautos mit Mini-Logo geben. Oliver Zipse möchte das angeblich am Mittwoch bekannt geben. Momentan gibt es mit dem Mini Cooper SE aber nur ein Elektroauto.

2023 soll ein rein elektrischer Countryman folgen und zusammen mit Great Wall Motor wird im selben Jahr ein elektrischer Mini für China kommen. Das Ziel lautet, dass ab 2027 die Hälfte der verkauften Autos bei Mini rein elektrisch sein werden. Ein sportlicher JCW-Mini (Beitragsbild) steht übrigens auch noch auf dem Plan.

Die Details zur Zukunft der Mini-Marke wird es dann am Mittwoch geben, ich gehe aber davon aus, dass sich BMW mit Plänen zur eigenen Marke zurückhält. Das Aus für Verbrenner (bei Neuwagen) dürfte also in etwa ab 2030 kommen. Mal schauen, ob BMW diese Woche auch neue Mini-Modelle ankündigen/zeigen wird.

