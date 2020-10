BMW bestätigt neue Elektro-MINIs

BMW will das Portfolio an rein elektrischen MINIs in den kommenden Jahren noch weiter ausbauen und hat nach dem ersten Elektroauto der Marke, sind nun zwei weitere geplant. Das Unternehmen hält übrigens am Verbrenner fest und glaubt (im Gegensatz zu Mercedes-Benz und Smart) an eine Zukunft der Verbrenner.

Doch man weiß auch, dass Elektromobilität die Zukunft ist und hat daher „ein neues Crossover-Modell im Kleinwagen-Segment sowie außerdem ein kompaktes Crossover-Modell“ geplant. BMW sagt allerdings nicht, wann wir die Modelle sehen werden, doch ich rechne 2021 mit den ersten Konzeptbildern und Videos.

Ein Modell davon dürfte dann übrigens den BMW i3 ablösen, damit BMW diesen Namen für den rein elektrischen 3er nutzen kann. Ich gehe mal davon aus, dass wir diese Schritte kommendes Jahr sehen werden, man das zum Jahresabschluss aber schon anteasert wollte. Leider hat man aber keine Details genannt.

