Neue Klasse: BMW legt Fokus endlich auf Elektroautos

Audi Skysphere: Ein neues Konzept für ein Elektroauto der Zukunft

Bei Audi will man in den kommenden Tagen und Wochen zeigen, wohin die Reise in Zukunft geht. Die Designsprache wird mal wieder etwas überarbeitet und Audi wird das mit mehreren Konzepten zeigen - eines davon ist jetzt schon offiziell. Audi…11. August 2021 JETZT LESEN →