BMW setzt ab November 2023 auf Android im Auto

Android erobert gerade die Automobilbranche und in diesem Jahr knicken auch die deutschen Hersteller ein. Sie wollen zwar noch nicht den Weg mit Google gehen, aber sie nutzen Android für die Software und BMW gehört ab November dazu.

Im Rahmen der CES 2023 hat man eine erste Preview für das BMW Operating System 9 präsentiert und heute gab es einen richtigen Screenshot, der die neue Oberfläche zeigt, denn mit der neuen Version gibt es auch einen neuen Aufbau:

Diese Optik werden in diesem Jahr viele Modelle von BMW sehen, denn so wird auch BMW Operating System 8.5 aussehen, was man dann im BMW i4, BMW iX und BMW i7 ab Sommer verteilt. Allerdings setzt OS 8.5 noch nicht auf Android.

Die neue Software (also OS 9) wird laut BMW erst im November mit dem BMW 2er Active Tourer und BMW X1 (bzw. BMW iX1) starten. Seltsam ist dabei, dass BMW die noch aktuellen Highend-Modelle nicht auf Version 9 aktualisieren wird/kann.

Wer sich also jetzt einen BMW i4 kauft, der bekommt zwar die gleiche Optik, wie der BMW iX1, aber das günstigere Modell bekommt die (in meinen Augen) bessere Software mit Android-Apps (man setzt auf Aptoide als Store, nicht auf Google).

BMW, Google, Android und die Zukunft

Mercedes geht den Weg (teilweise) mit Google, nutzt aber kein Android Automotive und VW geht einen ähnlichen Weg, hat aber einen eigenen App Store entwickelt.

Es ist kompliziert bei den deutschen Automobilherstellern, die erkannt haben, dass sie etwas tun müssen, aber irgendwie nicht bereit sind, den Weg von Volvo oder Renault zu gehen, die Android Automotive als Komplettpaket mit Google anbieten.

In der Smartphone-Welt wäre das ein K.O.-Kriterium, wie man bei Huawei sieht. Das muss hier nicht der Fall sein, aber diese eigenen Lösungen sind teurer. Die Zukunft wird zeigen, ob das die richtige Entscheidung war und ich bin gespannt, ob nicht doch die ein oder andere Marke in ein paar Jahren bei Google an die Tür klopft.

