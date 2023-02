Mercedes setzt auf Android und Google im Auto

Es gibt in der Autowelt zwei Optionen, wenn man Android im Auto nutzen möchte: Android Automotive als Open Source-Version oder Android Automotive mit Google an Bord. Mercedes nutzt keine davon, bietet aber Android-Apps und Google.

Was bedeutet das? Man hat letztes Jahr bestätigt, dass man ab 2023 auch Android in den Autos anbieten wird und das stimmt auch, denn mit der neuen E-Klasse wird es MBUX 3 geben und die neue Version beinhaltet schon Android-Schnittstellen:

Das Ziel ist allerdings ein neues OS namens MB.OS, welches gegen 2024 oder 2025 mit der MMA-Plattform kommt (da macht dann eine elektrische C-Klasse den Anfang). Hier wird Mercedes dann Apps wie Google Maps und YouTube bieten.

Mercedes: Android und Google, aber mit Linux

Kennt man so, zum Beispiel von Volvo. Die nutzen Android Automotive mit den Google-Diensten und bieten genau das schon jetzt. Mercedes nutzt jedoch Linux und bietet Schnittstellen für Android-Apps und die Apps von Google bei MB.OS an.

Warum setzt man nicht auf die Open Source-Version von Android Automotive? So machen das doch jetzt Audi, Porsche, Volkswagen, BMW und weitere Marken. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich finde diesen Ansatz auch etwas überraschend.

Mercedes-Benz will also auf der einen Seite ein eigenes OS haben, also MB.OS, aber man will auch Android-Apps bieten und die Dienste von Google nutzen. Der einfache Weg wäre Android Automotive, diesen wird Mercedes aber nicht gehen.

Marken wie Audi und BMW entwickeln eine eigene Lösung, um Android zu nutzen, aber Google aus dem Weg zu gehen. Mercedes entwickelt eine eigene Lösung und nutzt dennoch Google. Das ist dann auch mit deutlich höheren Kosten verbunden.

Das Management bei Mercedes-Benz Cars wird sich schon etwas dabei gedacht haben. Vielleicht wollte man das auch mal ohne die Hilfe von Google schaffen und es ging nicht anders, ich weiß es nicht. Es dauert aber auch noch ein paar Jahre, bis wir MB.OS sehen und in dieser Zeit kann in dieser Branche sehr viel passieren.

