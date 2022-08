BMW zeigt elektrischen „Pokémon Mini“ mit Konsolen-Anschluss

BMW präsentierte im Juli den Aceman, ein neues Konzept für die Marke Mini. Und im Rahmen der Gamescom wurde gestern bekannt, dass Mini der Sponsor des Events ist und man hat eine Sonderedition des Konzepts für die Messe gebaut.

Im elektrischen „Pokémon Mini“ übernimmt Pikachu das Infotainmentsystem und begrüßt euch mit diversen Animationen. Es ist auch kein Zufall, dass man Pikachu gewählt hat, es ist nicht nur das bekannteste, es ist auch ein Elektro-Pokémon.

Außerdem gibt es noch einen eingebauten Beamer in diesem Mini und einen Port für eine Konsole. Auf Wunsch kann man also das Auto im Dunkeln an eine Wand fahren und mit der Nintendo Switch das neue Pokémon spielen. Warum nicht.

Es ist wie gesagt nur ein Konzept, genau genommen sogar ein Konzept von einem Konzept. Ich glaube auch, dass es bei dieser einmaligen Kollaboration bleibt und das wirklich nur ein Konzept ist, was wir so nicht als Serienauto sehen werden.

