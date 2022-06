Bosch Smart Home: Das ist der neue Rauchwarnmelder II

Der neue Rauchwarnmelder II von Bosch Smart Home ist offiziell. Er geht funktionell über die Pflicht, Rauch zu erkennen und zu melden, hinaus.

Der Rauchwarnmelder II alarmiert bei Rauchentwicklung nicht nur mittels eingebauter lautstarker Sirene. Der Alarm wird auch an alle weiteren vernetzten Rauchwarnmelder und Twinguards im Haus weitergeleitet, sodass der Sirenenalarm im besten Fall im ganzen Haus ertönt. Die Bewohner werden zusätzlich auch per App benachrichtigt, in der sie den Ort der Rauchbildung erkennen können.

In Kombination mit weiteren Bosch Smart Home Geräten bietet der Rauchwarnmelder II außerdem zusätzliche Funktionen. Im System eingebundene smarte Lampen leuchten Fluchtwege aus und mit smarter Licht-/Rollladensteuerung ausgestattete Rollläden fahren hoch, um Fluchtwege freizugeben. Zudem werden smarte Kameras aktiviert, sodass Bewohner im Alarmscreen der App via Kamera-Livestream einen Überblick erhalten.

Auf Wunsch schlägt der Rauchwarnmelder II auch im Fall eines Einbruchs Alarm: Wenn ein Tür-/Fensterkontakt bei aktiviertem Alarmsystem ein geöffnetes Fenster oder eine Tür erkennt, ertönt die Sirene des Rauchwarnmelders II zur akustischen Abschreckung des Einbrechers.

Das Gerät verfügt über eine integrierte Verschmutzungskompensation. Durch diese soll die Alarmschwelle automatisch konstant an den tatsächlichen Verschmutzungsgrad der Rauchkammer angepasst, wenn diese durch natürlichen Hausstaub verstaubt oder verschmutzt wird. Somit sollen mögliche Falschalarme reduziert werden.

Die Montage erfolgt über das mitgelieferte Schraub- und Klebemittel. An Bord ist eine austauschbare 3V Lithium-Batterie (Lebensdauer bis zu 5 Jahre, je nach Verwendung). Der Rauchwarnmelder II von Bosch Smart Home ist ab sofort in Deutschland, Österreich, Italien, Niederlande und Spanien zu einer UVP von 79,95 € verfügbar.

