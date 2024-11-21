Bose möchte Portfolio jetzt „deutlich erweitern“

Bose hat angekündigt, dass man McIntosh übernehmen möchte und dazu gehört auch Sonus faber als Unternehmen. Die Marken sind vor allem für Highend-Audio-Produkte bekannt, aber sie bieten auch noch sehr spezielle Audio-Produkte an.

Bei Bose hat man angekündigt, dass man das eigene Portfolio damit „deutlich erweitern“ möchte, aber das aktuelle Portfolio bleibt. Es ist unklar, ob wir dann in Zukunft umgelabelte Produkte mit Bose-Logo oder ganz neue Produkte sehen.

Der Audio-Markt hat sich in den letzten Jahren verändert, die Konkurrenz bei den Produkten für den Massenmarkt ist größer und Unternehmen wie Apple mischen immer mehr mit. Die alten Unternehmen schauen jetzt also immer mehr, wie sie sich abheben können. Ein Fokus, das hat Bose schon verraten, liegt aber auf Autos.