Amazon Black Friday Woche 2024 startet

Zum diesjährigen Black Friday (29. November) hält Amazon zahlreiche Angebote aus allen Kategorien bereit und bietet Kunden damit über eine Woche lang Produkte mit Rabatten.

Die Black Friday Woche 2024 startet bei Amazon bereits am heutigen Donnerstag, den 21. November und läuft bis Montag, den 2. Dezember 2024. Unter amazon.de/blackfriday finden Kunden die Angebote aus verschiedenen Kategorien wie Beauty, Fashion, Küche & Haushalt, Spielzeug, Elektronik oder auch viele Amazon-Geräte, inklusive Echo-, Fire TV-, Kindle-, Ring-, Blink- und eero-Geräte sowie Fire Kids Tablets.

Im Angebotszeitraum sind, solange der Vorrat reicht, täglich wechselnde „Angebote des Tages“ ab Mitternacht verfügbar.

Generell gilt: Kauft aktuell keine Technik, die ihr nicht dringend benötigt und beobachtet die Preise in diesen Tagen genau. Nicht alle Deals zum Black Friday werden super sein, aber die Erfahrung hat gezeigt, es sind auch immer wieder gute Angebote dabei.

Kunden, die Amazon Prime noch nicht kennen, können sich bei Amazon dafür anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen. Wie immer wäre es schön, wenn ihr bei Interesse über unsere Partnerlinks bestellt.

Zur Sonderseite: Black Friday Woche →

Gut zu wissen: Über Weihnachten 2024 bietet Amazon wieder besonders kulante Rückgabefristen an. Für Artikel, die ab sofort bis 31. Dezember 2024 erworben werden, ist die Rückgabe bis zum 31. Januar 2025 möglich.

