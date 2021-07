Bose QC45: QuietComfort-Kopfhörer dürfte bald kommen

Der Bose QuietComfort 35, meistens einfach nur Bose QC35 genannt, gehört zu den bekanntesten und vielleicht auch beliebtesten Over-Ear-Kopfhörern mit ANC. Als ich früher viel gereist bin, hat man das Modell überwiegend gesehen.

Mittlerweile ist die Auswahl auf dem Markt deutlich größer geworden und man merkt, dass der Bose QC35 schon über 5 Jahre auf dem Buckel hat. Einen Nachfolger gab es nie, Bose entschied sich nur mal für ein 700er-Modell.

Bose QC45 zum Weihnachtsgeschäft?

Nun steht aber der Bose QuietComfort 45 an und den Hinweis dazu liefert die FCC. Das bedeutet, dass wir erste Bilder für euch haben (es wird auch eine weiße Version geben) und der Kopfhörer wird vermutlich schon bald vorgestellt.

Sony und Co. haben in den letzten Jahren jedenfalls aufgeholt und so wie es hier aussieht, scheint sich Bose optisch am Klassiker zu orientieren. Vermutlich wird es aber unter der Haube dann endlich mal aktuelle Hardware geben.

Bose Corporation has filed for FCC ID approval on 437310 Bose QuietComfort 45 headphones https://t.co/AAQ1dBrruo — FCC ID (@FCCIDio) July 16, 2021

