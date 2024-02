BUD-E: Assistent aus Deutschland will KI-Branche verändern

Wir alle kennen den Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri und Co., aber mit Blick auf die ganzen Dienste gibt es keine bekannte Option aus Deutschland. Bei LAION (Large-scale Artificial Intelligence Open Network) möchte man das ändern.

BUD-E (Buddy for Understanding and Digital Empathy) soll langfristig ein Assistent werden, der eine Schwachstelle der aktuellen Dienste ausgleicht, die laut den Erfindern eher auf simple Befehle ausgelegt sind und nicht auf komplexe Gespräche.

Doch nicht nur das, es gibt die Idee, dass man BUD-E lizenzfrei in einige Apps und Dienste integrieren kann, wie man TechCrunch in einem Gespräch mitteilt. Man sieht eine hohe Nachfrage nach „natürlichen Diensten“ und die will man bedienen.

BUD-E: Zielt man auf eine Übernahme ab?

Entwickelt wird BUD-E am Ellis Institut in Tübingen und man sieht die durchaus großen Ambitionen im Blogeintrag der Entwickler. Klingt für mich aber so, als ob man da eher auf eine Übernahme und weniger auf eine große KI-Revolution hofft.

Die Kosten für solche Dienste sind unglaublich hoch und die etablierten Dienste haben ein rasantes Wettrennen gestartet, da hat man eigentlich keine Chance. Mit der Idee ist man immerhin nicht alleine, sowas wünschen sich derzeit alle Anbieter.

Doch vielleicht ist der BUD-E von LAION ein interessantes Projekt für OpenAI oder Google und vielleicht ist die Technik spannend genug, um sich abzuheben. Falls dem so ein sollte, und das kann ich nicht beurteilen, werden wir die Technik hinter BUD-E vielleicht bald in einem anderen Dienst sehen. Alleine wird das schwierig.

