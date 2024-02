WTF-Moment bei KI: Diese Videos sind nicht echt

Ich weiß noch, wie ich an Weihnachten 2022, als ChatGPT ein großes Thema war, meinte, dass es eine ganze Weile dauert, bis man KI nicht mehr von der Realität unterscheiden kann. Erst recht, wenn es um Fotos und vor allem um Videos geht.

Nun, diese „ganze Weile“ dauerte etwa ein Jahr. Es kommt nicht so oft vor, dass ich in der Tech-Szene „Holy sh*t“ denke, aber gestern war so ein Moment als OpenAI Sora angekündigt wurde. Diese ganzen Videos sind nicht echt, es sind KI-Video:

Ich habe in den letzten Wochen einige Fotos gesehen, bei denen ich schon nicht mehr wirklich erkennen konnte, ob sie echt sind. Doch ich war wirklich geschockt, wie gut Videos schon jetzt sind. Die Ankündigung von OpenAI ist beeindruckend.

Beeindruckend und auch beängstigend

Gleichzeitig löst die rasante Entwicklung aber erstmals ein bisschen Angst aus, denn neue Technologien bringen immer das Potenzial mit, dass sie in den falschen Händen schlecht sind. Hier haben wir aber jetzt ein komplett neues Level erreicht.

Soziale Medien haben in den letzten Jahren einen Einfluss auf Wahlen und die Meinung bei Menschen gehabt, es ist kinderleicht, dass man Menschen mit Fake News manipuliert. Die Opposition in Deutschland ist derzeit das beste Beispiel.

Doch wenn Menschen schon das geschriebene Wort in gewissen Medien glauben, die nur das Ziel von Hass und Hetze mit einer ständigen „Wir sind dagegen“-Sicht verfolgen, was passiert dann, wenn man Fake-Videos erstellt? Ein Wort kann man leicht hinterfragen, ein kurzes TikTok, was echt aussieht, ist ein ganz anderes Level.

Die unglaublich rasante Entwicklung von KI ist für mich als Nerd beeindruckend, ich war schon lange nicht mehr so beeindruckt von Technik, es fühlt sich wie der Start des Internets an. Doch die Qualität und Geschwindigkeit, mit der sich KI entwickelt, wir stehen immerhin noch ganz am Anfang, ist absurd, das habe ich nicht gedacht.

