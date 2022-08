Elektroautos aus China: Deutsche Seite für BYD geht online

Mit Build Your Dreams erwartet uns bald eine neue Marke für Elektroautos aus China in Deutschland, im Alltag werden sie aber eher als BYD bekannt sein. Man will noch 2022 durchstarten und hat eine offizielle Webseite für August angekündigt.

Diese ist ab sofort unter byauto.de online und BYD wirbt dort mit dem Tang, einem Elektro-SUV. Wir haben letzte Woche erfahren, dass noch zwei weitere Modell zum Start geplant sind. Den BYD Han, eine Elektro-Limousine, teasert man auch an:

Das dritte Modell wird der BYD Atto 3 sein, ein etwas kompakterer SUV. Der ist noch nicht auf der Homepage zu sehen, aber BYD verspricht „im Laufe des Jahres weitere attraktive Modelle mit 100 % Elektroantrieb“ für den deutschen Markt.

Kommt der BYD Seal nach Deutschland?

Der BYD Han ist die große Limousine, BYD hat mit dem Seal auch eine kompaktere Version, die mit dem Tesla Model 3 zu vergleichen ist. Da stand auch mal im Raum, dass diese zu uns kommt, aber bisher wurde das noch nicht offiziell bestätigt.

Sieht so aus, als ob der Tang im Fokus steht, ein Elektro-SUV, Überraschung. Aber man startet immerhin direkt mit einem Portfolio und da BYD ein wirklich sehr großes Unternehmen ist, dürften die restlichen Modelle sicher auch bald zu uns kommen.

