Build Your Dreams: Diese drei Elektroautos bringt BYD nach Deutschland

Anfang des Monats wurde bekannt, dass BYD (Build Your Dreams) noch 2022 in Deutschland starten möchte. Details wurden keine genannt, aber jetzt wissen wir, mit welchen Modellen es losgeht. BYD hat drei Elektroautos für Europa geplant.

Der BYD Seal, der in China als Alternative für das Tesla Model 3 sehr erfolgreich ist, ist noch nicht dabei, so Edison. Allerdings steht bereits im Raum, dass dieser noch nachgereicht wird. Hoffe ich jedenfalls, denn das ist das spannendste BYD-Modell:

-->

Welche Elektroautos hat BYD für Deutschland geplant? Da wäre einmal der BYD Tang, ein Elektro-SUV mit ca. 720 km Reichweite, dann der BYD Han, eine große Elektro-Limousine mit ca. 700 km Reichweite und das dritte Modell ist der BYD Atto 3 mit ca. 420 km Reichweite. Aber: Das sind China-Angaben (WLTP ist geringer).

Preise und finale Details wurden noch nicht kommuniziert, die reichen wir dann im Herbst nach. Was aber bereits bekannt ist: Die Ladeleistung in Europa liegt bei nur 85 kW am Schnelllader. Das ist doch etwas schwach im Vergleich mit anderen.

Das ist der kommende BYD Atto 3:

Das ist der kommende BYD Tang:

Das ist der kommende BYD Han:

Oliver Blume: Der neue Volkswagen-Chef und die E-Fuels Herbert Diess wird die Volkswagen AG morgen in einer Woche verlassen und sich neuen Aufgaben widmen. Er muss gehen, denn die Kritik wurde intern zu laut. Mit ihm geht aber auch ein Chef, der als großer Fan der Elektromobilität bei…24. August 2022 JETZT LESEN →

-->