BYD senkt Preise für die Elektroautos

Die Umweltprämie wurde oft als Bonus für die Autohersteller kritisiert und genau das zeichnet sich gerade ab, denn die Marken senken zum Start ins neue Jahr die Preise. Und das oftmals um die Summe, die man vorher als Umweltprämie bekam.

BYD steigt in diesen Preiskampf mit ein und hat die Preise um 5 bis teilweise sogar 14,9 Prozent gesenkt. Beim Seal ist es nicht so viel, beim Dolphin sind es ca. 8 Prozent Rabatt und beim Atto sind es fast 15 Prozent, da geht es richtig runter.

Ich vermute, dass früher oder später die meisten Marken diesen Preiskampf bei Elektroautos eingehen müssen, denn am Ende stellt sich bei vielen die Frage, ob man die EU-Strafzahlungen für einen schlechten CO2-Flottenwert hinnimmt oder doch lieber mehr Marktanteil erkämpft und mit weniger Gewinn bei den Autos lebt.

Es dürfte aber eine Weile bei diesen Aktionen (also in etwa die Umweltprämie) bei uns bleiben, mit einer richtigen Preisschlacht wie in China rechne ich derzeit eher nicht. Das hängt natürlich am Ende dann auch von der Nachfrage der Kunden ab.

