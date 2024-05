Call of Duty: Der Trailer für „Black Ops 6“ kommt noch diese Woche

Microsoft hat sich zwar dazu entschieden, dass das neue Call of Duty eine eigene kleine Keynote nach dem großen Xbox Showcase am 9. Juni bekommt, aber man wird „Black Ops 6“ doch schon diese Woche mit einem ersten Trailer enthüllen.

Am 28. Mai um 16 Uhr steht der „Live Action Reveal Trailer“ an, der uns die ersten Details und vermutlich den Titel (dürfte „Call of Duty: Black Ops Gulf War“ sein) vor der Keynote verrät. Gameplay gibt es eher nicht, damit rechne ich erst am 9. Juni.

Das neue Call of Duty wird wohl auch noch für die alte Xbox und PlayStation auf den Markt kommen, da fast die Hälfte der Spiele mit dieser Generation unterwegs sind und man darauf noch nicht verzichten kann. Microsoft will ja bekanntlich auch die Switch versorgen, aber ich vermute, dass man hier noch die Switch 2 abwartet.

Man merkt jedenfalls, dass Microsoft diesen großen und beliebten Titel nutzt, um das Marketing für das Xbox-Event anzukurbeln, denn die Fans schauen dann sicher auch die Stunde mit den anderen Xbox-Neuheiten. Und das neue Call of Duty soll direkt im Xbox Game Pass erscheinen, das wäre auch eine große Ankündigung.

Warum ich ein Apple iPad Pro mit M4 gekauft habe Ich habe mir ein Apple iPad Pro mit M4 gekauft und kann direkt sagen, dass ich das Gerät selbst als „Pro-Nutzer“ nicht ausreize. Mein „objektives“ Fazit (sowas gibt es nicht) […]26. Mai 2024 JETZT LESEN →

-->