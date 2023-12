PlayStation-Spiele: Sony plant wohl höhere Preise ab 2027

Rockstar Games hat in den letzten Monaten schon so ein bisschen angedeutet, dass selbst der aktuelle Anstieg der Preise nicht ausreicht und Blockbuster, die so viele Jahre in Entwicklung waren, eventuell teurer werden. Bedeutet, dass sich viele schon auf ca. 100 Euro bei GTA 6 einstellen. Das dürfte auch bald der Weg sein.

PlayStation: Sony peilt höhere Preise an

Im Rahmen der aktuellen Leaks rund um Insomniac Games wurde auch bekannt, dass Sony gegen 2027 einen Preis von 100 statt 80 Dollar für neue PlayStation-Spiele anpeilt. Ein Spider-Man 3 könnte dann also 99,99 Euro zum Launch kosten.

Wundert mich ehrlich gesagt gar nicht, denn die Spiele werden immer größer und aufwändiger, diese Kosten wollen die Hersteller sicher nicht selbst übernehmen. Und bei den ganzen Spielen mit Battle-Pässen sind viele bereit eine dreistellige Summe zu zahlen, damit könnte man ausgleichen, dass nicht alle Spiele so werden.

Sollte diese Entwicklung also dafür sorgen, dass wir ein hochwertiges und auch umfangreiches Singleplayer-Spiel statt Fortnite 1.000 bekommen, dann sehr gerne.

Gaming: Die Nachfrage wird entscheiden

Am Ende entscheidet natürlich immer die Nachfrage, ob die Hersteller diese Preise durchziehen können. Und wenn ein Spiel dann irgendwann 100 Euro kostet, dann muss es natürlich auch überzeugen und eine entsprechende Qualität mitbringen.

Da werden in Zukunft sicher viele Entwickler mit auf den Zug aufspringen und die Preise entsprechend anpassen, ohne höhere Kosten zu haben oder die Qualität nach oben anzupassen. Beim neuen Avatar sieht man das sehr gut, denn das ist auch für 80 Euro gestartet, kann aber schon jetzt für 60 Euro bestellt werden.

Ich vermute, dass das in Zukunft auch so sein wird. Ein GTA 6 kann sich sowas sicher erlauben, wie auch ein Spider-Man 3, aber eben nicht alle Entwicklerstudios.

