Call of Duty: Warzone für Android und iOS erscheint im Mai

Call of Duty: Warzone ist ein sehr beliebtes Franchise für PCs und Konsolen, wenn es um Shooter geht. Und in diesem Jahr will Activision den ersten Titel der Reihe für Smartphones veröffentlichen, das hat man letztes Jahr offiziell angekündigt.

Danach wurde es ruhig, doch im Januar gab es ein kleines Gaming-Event für ein paar ausgewählte Medien von Apple und dort wurde auch Call of Duty: Warzone Mobile gezeigt. Und es ging jetzt im Apple App Store online – inklusive Datum.

Ab dem 15. Mai werden Fans der Reihe also auch mobil in Call of Duty: Warzone ihr Können unter Beweis stellen und ich bin mir sicher, dass es bei dieser Marke und dem Support von Apple, die es sicher auch bewerben werden, ein Erfolg wird.

